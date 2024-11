Calcio C/F, Molfetta cala il poker e vola in semifinale di Coppa Italia

Con una prestazione magistrale, le ragazze della Molfetta Calcio superano il Phoenix Trani al “Paolo Poli” e conquistano la semifinale di Coppa Italia. Il 5 gennaio 2025, in gara secca, affronteranno la Soccer Fasano per un posto in finale.

Il match ha visto un primo tempo equilibrato, con il Molfetta che ha saputo arginare gli attacchi delle avversarie. Nella ripresa, però, le biancorosse hanno preso il controllo, sbloccando il risultato con un gran gol di Margherita Lombardi nei primi minuti. Il raddoppio arriva poco dopo grazie ad Aurora Pellegrini, protagonista di una cavalcata straordinaria.

Il Phoenix prova a reagire, ma Carla Carlucci chiude la gara con il terzo gol, mentre è ancora Pellegrini a firmare il definitivo 4-0. Nel finale, il tecnico molfettese concede spazio alle nuove arrivate Giorgia Frisone, Roberta Dibenedetto e Barbara Pollice, quest’ultima decisiva su una pericolosa azione avversaria.

Nel post-partita, Alessia Cantatore ha commentato: “Abbiamo giocato bene, anche se avremmo potuto fare di più nel primo tempo. È importante il risultato. Stiamo crescendo come squadra, acquisendo fiducia e lavorando per migliorare.”

Oltre alla vittoria, il Molfetta ha voluto ricordare le donne vittime di violenza con un gesto significativo: la donazione di una panchina rossa al “Paolo Poli”. Un simbolo di solidarietà e di impegno contro la violenza sulle donne.

Archiviata la Coppa, il focus ora si sposta sul campionato, con l’esordio contro il Foggia fissato per l’8 dicembre.

