Ora Lecce, Jeda: “Krstovic situazione paradossale. Attaccante strepitoso”

Puntata come sempre ricca di temi quella di Ora Lecce andata in onda martedì 26 novembre. Ospiti in studio la giornalista salentina Annalisa Quranta e l’avvocato Alfredo Matranga ex presidente della Deghi calcio; in collegamento da Milano Jeda Neves, ex bomber, tra le altre, di Lecce, Rimini, Vicenza e Cagliari. Proprio Jeda ha speso parole importanti nei confronti di Nikola Krstovic che in giallorossa continua a non attraversare un bel momento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author