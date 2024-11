Champions: Inter capolista, Atalanta travolgente, Milan brilla

Atalanta travolgente: 6-1 allo Young Boys in Champions League

Nella quinta giornata di Champions League, l’Atalanta domina e travolge lo Young Boys con un roboante 6-1. Retegui apre le marcature al 9’, ma l’incornata di Ganvoula all’11’ ristabilisce l’equilibrio. Poi è show di De Ketelaere: il belga segna il 2-1 al 28’, fornisce tre assist (a Kolasinac al 31’, ancora a Retegui al 39’) e chiude con la doppietta personale al 56’. Samardzic arrotonda al 90’, regalando ai bergamaschi tre punti fondamentali.

Young Boys-Atalanta 1-6: HIGHLIGHTS

9’ Retegui (A), 11’ Ganvoula (YB), 28’ De Ketelaere (A), 32’ Kolasinac (A), 39’ Retegui (A), 56’ De Ketelaere (A), 90’ Samardzic (A)

San Siro sorride all’Inter, che supera 1-0 il Lipsia nella quinta giornata di Champions League. Gli uomini di Inzaghi dominano il gioco, sfruttando l’autorete di Lukeba al 27’, che devia maldestramente un cross di Dimarco. I nerazzurri si portano momentaneamente in testa al girone in attesa della sfida tra Liverpool e Real Madrid. Per il Lipsia, una serata amara: dopo cinque gare resta fermo a zero punti.

Inter-Lipsia 1-0: HIGHLIGHTS

27’ autorete Lukeba (I)

Il Milan continua a brillare in Champions League: terza vittoria consecutiva per i rossoneri, che battono 3-2 lo Slovan Bratislava al Tehelné Pole. Pulisic sblocca il match al 21’, sfruttando un assist di Abraham, ma i padroni di casa pareggiano al 24’ con Barseghyan. Nella ripresa, Leao (68’) e Abraham (71’) firmano l’allungo decisivo, rendendo inutile il capolavoro di Marcelli nel finale. Con nove punti in classifica, il Milan sogna il passaggio del turno.

Slovan Bratislava 🟥-Milan 2-3: HIGHLIGHTS

21’ Pulisic (M), 24’ Barseghyan (SB), 68’ Leao (M), 71’ Abraham (M), 88’ Marcelli (SB)

5a Giornata – risultati di martedì 26 novembre 2024

Sparta Praga-Atlético Madrid 0-6

Slovan Bratislava-Milan 2-3

Bayer Leverkusen-Salisburgo 5-0

Young Boys-Atalanta 1-6

Barcellona-Brest 3-0

Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 1-0

Inter-Lipsia 1-0

Manchester City-Feyenoord 3-3

Sporting Lisbona-Arsenal 1-5

CLASSIFICA

