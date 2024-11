San Pietro Vernotico, nuovo comandante per la Guardia di Finanza

SAN PIETRO VERNOTICO – Il Capitano Elisabetta Ruta, dal 15 novembre scorso, è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico, in sostituzione del Tenente Cataldo Rubino.

Il Tenente Cataldo Rubino, dopo sei anni trascorsi al Comando della Compagnia di San Pietro Vernotico nel corso dei quali ha conseguito importanti risultati di servizio nel settore della spesa pubblica e del contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, si accinge ad essere collocato in congedo al termine della sua lunga e prestigiosa carriera nel Corpo della Guardia di Finanza.

Il Capitano Elisabetta Ruta, originaria di Roma, arriva dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Scuola dell’Aquila a conclusione di una esperienza di servizio durata tre anni (novembre 2021 – novembre 2024) quale Comandante di una Compagnia Allievi del citato Istituto d’Istruzione. Dopo aver frequentato l’Accademia del Corpo dal 2014 al 2019 e aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza, ha assunto il Comando del Nucleo Operativo Stanziale e del Nucleo Operativo Volante del II Gruppo di Venezia (giugno 2019 – novembre 2021). Il Comandante Provinciale di Brindisi, Colonnello Emilio Fiora, nel ringraziare il Tenente Cataldo Rubino per lo straordinario impegno profuso e per gli importanti risultati di servizio conseguiti, ha formulato al Capitano Elisabetta Ruta i migliori auguri di buon lavoro.

