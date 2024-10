Brindisi: il Perrino avrà una nuova Unità di Radiologia Interventistica

Una nuova Unità Operativa Complessa di Radiologia Interventistica sarà presto operativa all’ospedale Perrino di Brindisi. Lo annuncia il consigliere regionale Mauro Vizzino, esponente di Per la Puglia, che elogia l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e del direttore generale Maurizio de Nuccio nel superare la principale difficoltà: la carenza di personale medico.

Grazie a un concorso pubblico, la selezione del nuovo personale permetterà di attivare il servizio in tempi brevi, migliorando l’efficacia delle cure e contribuendo a salvare vite. Vizzino sottolinea come questa iniziativa rappresenti un esempio di competenza e dedizione per risolvere i problemi della sanità brindisina, accumulati nel corso degli anni.

