Latiano, avvistato cinghiale in periferia: ricerche in corso

L’obbligo deriva dall’ordinanza ministeriale numero 2/2024 e dal Piano regionale per la sorveglianza e la prevenzione della peste suina africana e della peste suina classica.

“Invitiamo i cittadini – dice Donato Sole, direttore del Siav A Sanità animale, che fa parte del Dipartimento di Prevenzione – a non avvicinarsi e non toccare gli animali, ma a chiamare immediatamente il numero della Asl o, in alternativa, rivolgersi alle Forze dell’ordine. La peste suina è una malattia virale che non colpisce l’uomo e al momento non è presente sul territorio regionale. È però indispensabile predisporre idonee misure preventive, come il sistema di allerta rapida, per evitarne la diffusione. Il tema è oggetto di particolare attenzione: si è riunita più volte la cabina di regia provinciale, coordinata dalla Prefettura di Brindisi, per attuare le azioni di monitoraggio e controllo”.