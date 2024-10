Spari contro una tabaccheria a Brindisi: indagini in corso

Paura nella notte in via Bezzecca, a Brindisi, dove un colpo di fucile è stato esploso contro una tabaccheria. La vetrata del locale è stata parzialmente infranta. A dare l’allarme è stata la proprietaria del negozio, che ha prontamente avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Brindisi, che stanno conducendo le indagini. Alcuni elementi utili potrebbero emergere dalle telecamere di sorveglianza della zona, la cui acquisizione è in corso. La polizia scientifica ha già effettuato i primi rilievi.

