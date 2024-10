Brindisi, Gianni: “Sono io il colpevole. Ma le gioie arriveranno”

Andrea Gianni, direttore generale del Brindisi, ha commentato così la sconfitta contro il Casarano ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo fatto la nostra partita nel primo tempo, poi siamo calati e dopo il 2-0 non siamo più stati in partita, contro una squadra molto più forte di noi. Siamo rimasti in dieci e abbiamo subito la forza del Casarano. Qualcosa ci manca, la colpa è del sottoscritto perché ha cercato di allestire una formazione in grado di potersela giocare con tutti. Ma siamo questi, sono convinto che i momenti di gioia arriveranno. Mercato invernale? Dovremmo avere un incontro con proprietà e mister, cercando di capire dove poter intervenire. Qualcosa abbiamo fatto nelle ultime settimane, oggi c’erano diversi calciatori nuovi. Ripeto: se c’è un responsabile sono io e bisogna schermare allenatore, calciatori e società”.

