La Fidelis Andria si regala la prima vittoria con lo Scaringella bis. Battuto l’Angri 2 a 1

Lo “Scaringella-bis” parte come meglio non poteva, per la Fidelis Andria vittoria, grande prestazione e ossigeno, Angri battuto 2-1 al “Degli Ulivi”. Ringhiano sin da subito i federiciani, sfortunati al 3’ quando Fantacci fa tremare il palo a colpo sicuro.

All’8’ l’ex Monterosi sbuca tra le maglie grigiorosse e raccoglie con un’incornata decisa il cross di Babaj, Viscovo salva d’istinto. Primo brivido per i biancazzurri al 12’, l’Angri risponde da corner, Lopez di testa chiama Esposito ad un miracolo. I ritmi restano altissimi e la Fidelis trova l’episodio vincente: 27’, questa volta l’asse Fantacci-Babaj funziona, traversone del primo per l’inserimento del secondo. Babaj trafigge Viscovo per il primo gol casalingo stagionale dei biancazzurri, che sfiorano il raddoppio al 34’, quando Kragl scalda il mancino, punizione deviata in corner. Il blitz grigiorosso non si fa attendere, 37’ Puca calcia forte mancando di un soffio lo specchio della porta.

Prima frazione vibrante, fioccano occasioni e cartellini gialli, al 45’ Kragl cerca Da Silva, controllo ostico del brasiliano che riesce a coordinarsi ma senza fortuna. È l’ultima emozione prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia, l’Angri ci mette il coraggio ma non basta ad evitare il raddoppio dell’Andria, all’ora di gioco Babaj servito sul centro-sinistra pesca la conclusione vincente, complice una deviazione che beffa Viscovo, il doppio zampino del classe 2004 decide la gara. I ragazzi di Scaringella non si fermano, bella progressione di Da Silva al 67’, cross sporcato su cui si avventa Kragl, gran risposta del portiere grigiorosso.

L’Angri non si arrende e prova a riaprire tutto in due circostanze, prima al 75’ con la punizione tagliata di Puca, poi al 79’ con un tiro a giro ben calibrato da Lopez, Esposito ancora una volta dice di no. All’87’ una disattenzione dei campani consente a Da Silva di ritrovarsi la palla del 3-0 in area di rigore, fallita però dal brasiliano. Da 3-0 a 2-1, nell’ultimo dei sette minuti di recupero l’Angri, da corner, con Severino riaccende la speranza, ma è troppo tardi.

Subito dopo dall’altra parte Felleca spreca ma per il primo successo stagionale è ormai fatta. La Fidelis finalmente vince e mostra tutto il suo potenziale, al “Degli Ulivi” il primo mattoncino per una lunga risalita.

AND 2-1 ANG

Fidelis Andria (4-2-3-1): Esposito; Ercoli, Sirri (80’ Ferrara), Bonnin, Derosa; Cancelli, Risolo (82’ Gladestony); Kragl (72’ Felleca), Fantacci (70’ La Monica), Babaj (63’ Imputato); Da Silva. All. Scaringella.

Angri (4-3-3): Viscovo; Ciriello (72’ Severino), Puca, De Caro, Lopez; Vogiatzis, Feito (68’ Pappalardo), Sepe (52’ Rosolino); Rondinella, Tandara, Gaeta (52’ Petricciuolo). All. Scorsini.

Arbitro: Dania di Milano.

Marcatori: 27’ Babaj (F), 59′ Babaj (F), 96′ Severino (A).

Ammoniti: Ciriello (A), Rondinella (A), Babaj (F), De Caro (A). Vogiatzis (A), Sirri (F)

Angoli: 5-4

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author