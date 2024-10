Il Fasano cade ad Acerra 1-0: ai campani basta la rete di Todisco

Il Fasano non raccoglie punti dalla trasferta di Acerra e cade 1-0 al cospetto della Real Acerrana, a cui basta la rete di Todisco al 6′ del primo tempo per conquistare i tre punti. Terzo ko in sei gare per i biancazzurri che restano al penultimo posto della classifica a quota 3. Nella seconda frazione di gioco, l’episodio chiave dell’espulsione di Mundula tra le fila dei campani non aiuta la formazione di Iannini nel nutrire le speranze per il pari.

Le formazioni: Iannini ripropone il 4-4-2 per il suo Fasano, confermando 9 interpreti rispetto al l’undici anti-Casarano: affida a Lupoli la corsia destra a centrocampo al posto di Mauriello, in attacco novità Signorile che fa reparto con Corvino. L’Acerrana di Sannazzaro non si schioda dal 4-3-3 con Laringe, Elefante e Todisco nel tridente offensivo.

La prima azione degna di nota arriva al 2’, quando l’Acerrana si affaccia dalle parti di Lombardo con un tiro insidioso dalla media distanza di Langella, blocca centralmente il portiere ospite. Al 6’, in occasione del secondo affondo i padroni di casa sbloccano la gara: cross dalla sinistra di Laringe per Todisco, che dopo un intervento sporco di Elefante, sorprende tutta la difesa del Fasano e di testa infila Lombardo sul secondo palo. Il vantaggio consente all’Acerrana di gestire i ritmi della contesa, al 12’ Laringe serve Esposito che calcia dal limite, la difesa ospite si rifugia in angolo. Occorre attendere il 29’ per annotare la prima occasione per il Fasano: Signorile raccoglie la sfera sugli sviluppi di una rimessa laterale in zona offensiva e conclude debolmente da due passi verso la porta in precario equilibrio, Rendina neutralizza. Tornano ad affacciarsi i padroni di casa nella metà campo del Fasano al 40’ con l’incornata di De Giorgi su calcio di punizione, ma la palla non scende a sufficienza per inquadrare lo specchio. Tre giri di lancette prima del 45’ il Fasano, ancora con Signorile protagonista, crea la chance più ghiotta per il pareggio: l’attaccante ex Audace Cerignola si gira e calcia di potenza nell’area di rigore, ma deve fare i conti con il provvidenziale intervento di Rendina che salva la porta dei campani. Al riposo conducono i padroni di casa per 1-0.

Triplo cambio in vena offensiva per il Fasano all’inizio del secondo tempo: Iannini inserisce Losavio, Mauriello e Bolzicco al posto di Cortes, Lupoli ed Orlando. Al 10′ Elefante vede Lombardo fuori dai pali e tenta la conclusione dalla lunga distanza, ma il portiere ospite se la cava. La risposta dei pugliesi è affidata al 27′ a Losavio che, innescato da Corvino, tenta la semi rovesciata, ma la sfera sorvola la traversa. Resta in 10 uomini la Real Acerrana al 29’, quando Mundula blocca un contropiede del Fasano e viene espulso dal direttore di gara per doppio giallo. L’inferiorità numerica non limita i campani che al 39’ sprecano l’occasionissima per il raddoppio: Laringe approfitta di un indecisione della retroguardia pugliese e solo davanti a Lombardo si fa neutralizzare dall’estremo difensore del Fasano. Nel corso dei 6 minuti di recupero, l’ultimo tentativo della formazione fasanese arriva al 46’, quando Vasil coglie una palla vagante in area, ma strozza la conclusione da posizione favorevole. Termina così all'”Arcoleo”, biancazzurri sconfitti 1-0. Domenica sarà derby con il Martina tra le mura amiche in un match davvero denso di significati.

Real Acerrana 1926-US Città di Fasano 1-0 (1-0 p.t.)

Rete: 6’pt Todisco (A)

Real Acerrana: Rendina; Mundula, De Giorgi, Allegra, Pelliccia (38’st Fontana); Langella, Esposito, Fabiano; Todisco (27’st Cuomo), Laringe, Elefante (21’st Samb Falou). All.: Giovanni Sannazzaro (a disp.: Moccia, Caminiti, Gaeta, Damiano, De Simone, Thiaw).

Fasano: Lombardo; Ballatore, Onraita, Urquiza, Orlando (1’st Bolzicco); Penza, Murgia (35’st Clemente); Lupoli (1’st Mauriello, Corvino, Cortes (1’st Losavio); Signorile (24’st Vasil). All.: Gaetano Iannini (a disp.: Iurino, Dridi, Kola, Ganci).

Arbitro: sig. Andrea Pani di Sassari (assistenti Antonio Bruno e Nicola Giancristofaro di Lanciano).

Espulso: Mundula (A) al 29’st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Allegra (A), Penza, Ballatore (F).

Note: 600 spettatori (trasferta vietata ai tifosi ospiti per decisione delle autorità competenti); angoli 6-1 per la Real Acerrana; recuperi 1’pt, 6’st; giornata soleggiata, terreno sintetico in buone condizioni.

