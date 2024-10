Casarano, Lentini: “Non era semplice col Brindisi, avanti partita dopo partita”

Giuseppe Lentini, viceallenatore del Casarano, ha analizzato così il successo contro il Brindisi ai microfoni di Antenna Sud: “Sapevamo di affrontare una squadra importante come quella del Brindisi, arrabbiata dopo il discorso degli ultimi mesi. È stata una bella gara, affrontata a viso aperto. Dopo averla sbloccata tutto è stato più semplice. Contro le squadre di Ragno, che difendono molto bene, non è mai facile. Prossimi impegni? Affrontiamo le tre squadre che sono in alto. Ma noi dovremo guardare partita dopo partita. Pensiamo al Matera, abbiamo una rosa ampia per poter fare anche qualche rotazione. Malcore? Si è allenato con la squadra negli ultimi giorni, ci aspettiamo tanto da lui. Finalmente riavremo anche Loiodice, che è un calciatore importante e fa la differenza, saltando l’uomo e creando potenziali occasioni”.

