Serie D/H, 6a Giornata: risultati, classifica e highlights

SERIE D / GIRONE H – RISULTATI 6a GIORNATA

Domenica 13/10/2024

Acerrana 🟥-Fasano (15.00) 1-0

6’ Todisco (A)

Casarano-Brindisi 🟥 (15.00) 3-1

40’ rigore Saraniti (C), 47’ Perez (C), 52’ rigore Logoluso (C), 75’ Marcheggiani (B)

Costa d’Amalfi-Nardò (15.00) 0-2

7’ Correnti (N), 41’ Gassama (N)

Fidelis Andria-Angri (15.00) 2-0

27’ Babaj (FA), 59’ Babaj (FA)

Francavilla-Ugento (15.00) 2-0

6’ Gentile (F), 11’ Visconti (F)

Ischia-Matera (15.00) 1-2

22’ Sicurella (M), 64’ Talamo (I), 68’ Burzio (M)

Manfredonia-Nocerina (15.00) 0-3

30’ Marquez (N), 78’ Padalino (N), 86’ Gerbaudo (N)

Palmese-Martina (15.00) 3-3

1’ Orefice (P), 7’ Mancini (M), 33’ De Angelis (M), 60’ Volpe (P), 63’ De Angelis (M), 84’ Volpe (P)

Gravina-Virtus Francavilla (15.30) 0-1

57’ Sosa (VF)

⚫️ in neretto il risultato finale

CLASSIFICA

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author