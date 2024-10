Il Barletta impatta contro il Galatina: allo “Specchia” 0-0

Niente da fare per il Barletta. Si interrompe a otto la striscia di vittorie consecutive. La squadra di mister De Candia impatta al cospetto del Galatina: finisce 0-0.

Padroni di casa che si approcciano nel migliore dei modi alla gara. Al 6’ Oltremarini, lanciato in campo aperto e contenuto da De Gol, non trova Aguilera. Sulla ribattuta di Staropoli, sale la bandierina dell’assistente. Passano appena quattro minuti ed è Signore costringere Staropoli agli straordinari con un tiro cross dall’out di sinistra. Il Barletta punta la sveglia al 39’, quando Lavopa pesca Lobosco sul fronte opposto. Il suo colpo di testa, però, non impensierisce Passaseo. La prima frazione scivola via senza particolari sussulti: si va all’intervallo a reti bianche.

Nella ripresa, i biancorossi scattano meglio dai blocchi: al 47’ Lavopa cerca e trova Strambelli, che ci prova al volo. Si oppone Signore. I ritmi si abbassano, ma al 62’ i biancorossi provano a colpire su calcio da fermo con Strambelli: palla che si infrange contro la barriera. Barletta più propositivo. Al 67’ è Mariani a non inquadrare il bersaglio più grande dal limite.

Il pallino, in ogni caso, resta tra i piedi della formazione ospite: prima è Montrone di testa a non impensierire Passaseo, poi è De Gol ad armare il destro senza fortuna. Il Galatina torna a farsi vedere al 79’ con Cabezola: Staropoli accompagna la palla fuori con lo sguardo, ma rischia sul fendente del centrocampista bianconero. Al 93’ Montrone è costretto a lasciare il campo in seguito a uno scontro di gioco. Al suo posto c’è Casella. La gara non offre nessun altro spunto: allo “Specchia” Galatina e Barletta dividono la posta in palio.

