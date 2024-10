Gravina-Virtus Francavilla 0-1. Sei vittorie su sei per gli imperiali

Sei su sei: la Virtus Francavilla prosegue la sua marcia impeccabile nel girone H di Serie D e vince ancora. Finisce 0-1 al Franco Salerno di Matera contro un Gravina tosto, ma che deve fare i conti col pragmatismo degli uomini di Ginestra. Esame di maturità superato per gli imperiali, ma i murgiani non escono affatto ridimensionati dalla contesa.

Formazioni: 4-3-3 per la Virtus, col tridente offensivo formato da Pinto, Sosa e Taurino, risponde col 4-2-3-1 la squadra di Tiozzo, con Santoro e Chiaradia tra i punti fermi. Primo squillo del Gravina al 15’: ci prova Santoro a giro, tentativo fuori misura. Più pericolosi gli ospiti: al 26’ diagonale insidioso di Pinto, ma Zanin in tuffo è reattivo. Al 36’ punizione di Sosa a giro, altra prodezza. Dall’angolo immediatamente successivo ci prova anche Mbaye di testa ma anche lui senza successo.

Nella ripresa però la squadra di Ginestra passa in vantaggio. È il 57’: cross di De Luca perfetto per Sosta, bravo a sorprendere da pochi passi il portiere gialloblù per lo 0-1. Bella combinazione al 68’ anche sull’asse Taurino-Pinto, tiro da posizione defilata ma Zanin risponde presente. Nel finale la gara si accende, Tiozzo scuote il Gravina coi cambi e sfiora in due occasioni il pareggio. Prima al 75’ punizione a giro di Cavaliere sul primo palo, respinge Cevers. Al 76’ lancio dalla trequarti per la testa di Turchet: ma la sfera sbatte contro il palo. Il punteggio non cambia più e dopo 6’ di recupero l’arbitro Coppola fischia la fine. Virtus Francavilla batte Gravina 0-1.

Gravina-V. Francavilla 0-1

Reti: 57′ Sosa

Gravina (4-2-3-1): Zanin; Chiaradia, Macanthony (Grumo), Bosnjak, Napolano; Gonzalez (Cirrottola) Pierce, Cabella; Chacon (Turchet), Manole (60 Cavaliere); Santoro (Stauciuc) All. L. Tiozzo

V. Francavilla (4-2-3-1): Cevers; Costantino, Lanzolla, Allegrini (46′ De Nova), Latagliata (60′ Lambiase); De Luca (Ceesay), Mbaye; Pinto, Bonavolontà (Marconato), Taurino (Gjonaj); Sosa

All. C. Ginestra

Arbitro: Michele Coppola di Castellammare di Stabia,

Assistenti: Giuseppe Chiarillo di Moliterno e Francesco Di Leo di Policoro

Ammoniti: Mbaye (F), Macanthony (G), Lambiase (F)

Tiozzo (G)

Angoli: 8 Gravina, 3 Francavilla

Recupero: 2′ Pt 5′ St

