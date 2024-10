Ischia-Matera 1-2: blitz sull’isola per i biancoazzurri e aggancio al terzo posto

La rete di Burzio prima e l’ottima parata di Brahja poi, permettono al Matera di portare a casa tre punti fondamentali da Ischia. Termina 2-1 per i biancoazzurri che conquistano altre tre punti esterni di questo campionato, piazzandosi al terzo posto. Match che ha visto la squadra di Ciullo essere molto cinica nel portare a casa una vittoria davvero preziosa.

Il primo tempo – Biancoazzurri che si rendono pericolosi già dopo 4 minuti. Bel pallone di Napolitano che pesca Sicurella fuori dall’area: ci prova al volo ma Iannaccone risponde con un super intervento in corner. È solo uno squillo di una partita che fatica a decollare, anche se il Matera al 21’ trova l’episodio giusto per passare in vantaggio. Al quarto calcio d’angolo di Citro: è Iannaccone che la combina grossa. Il portiere isolano non controlla il pallone con Russo che ribatte in rete. La risposta dell’Ischia, però, arriva poco dopo. Al 26’ è Maiorano che sfrutta un ottimo cross incornando di poco alto sopra la traversa. I gialloblu provano a fare la partita, cercando gli spunti di Favetta e Talamo. Altra chance per i padroni di casa al 37’ quando vanno davvero vicini al pareggio. cross di Castagna da sinistra: brutto rinvio di Bello che serve involontariamente Favetta che tutto solo davanti a Brahja si divora incredibilmente il colpo dell’uno a uno.

Il secondo tempo – Subito Ischia che ci prova. Al 5’ è Favetta su punizione che manda di pochissimo alto. Il Matera, però, non resta a guardare e si fa vedere poco dopo: è Burzio che prova una bella girata ma Iannaccone non si lascia sorprendere. I gialloblu continuano a spingere e al 17’ trovano il pareggio. Tutto nasce da un cross di Favetta: Cipolletta per poco non beffa Brahja che compie una grande respinta ma nulla può sul tap-in di Talamo. Canovaccio nel match che sembra cambiare ma il Matera si dimostra essere squadra cinica. Al 23’ si riporta in vantaggio. Tutto nasce con un’apertura di Ledesma per Bello che trova Burzio a centro area che beffa Iannaccone. L’Ischia risponde nuovamente. Alla mezzora è ancora Talamo a provarci in piena area: gran miracolo di Brahja che difende la vittoria dei suoi. Nel finale, poi, succede di tutto. Un espulso per parte: Maiorano per l’Ischia e Iaccarino per il Matera. Nonostante il pressing degli isolani il risultato non cambia.

IL TABELLINO

Ischia-Matera 1-2

Reti: al 21’ pt Russo (M), al 17’ st Talamo (I), al 23’ st Burzio (M)

Ischia (3-5-2): Iannaccone, Buono (dal 10’ st Battista), Pastore, Chiariello, D’Anna (dal 16’ st Ballirano), Tuninetti (dal 32’ st Padulano), Giacomarro, Maiorano, Castagna (dal 40’ st Quirino), Talamo, Favetta. A disposizione: Zandri, Trofa, Montanino, Patalano, Gadaleta. Allenatore: Corino (squalificato Buonocore)

Matera (3-5-2): Brahja, Pirola, Cipolletta, Russo, Bello, Sicurella, Berardocco (dal 16’ st Ledesma), Napolitano (dal 28’ st Iaccarino), Casiello (dal 28’ st Incerti), Citro (dal 46’ st Spinelli), Burzio (dal 35’ st Infantino). A disposizione: Carotenuto, Sirimarco, Carbone, Muscas.

Arbitro: Giuseppe Merlino di Pontedera

Assistenti: Lombardi di Pontedera e Pellegrini di Prato

Note: Pomeriggio soleggiato su Forio. Terreno di gioco in erba sintetica. Espulsi: al 31’ st Corino (allenatore Ischia) per proteste, al 47’ st Maiorano (I) per rosso diretto e al 51’ st Iaccarino (M) per rosso diretto. Ammoniti: Tuninetti e Battista (I) e Infantino, Cipolletta, Sicurella, Russo e Incerti (M). Recupero: 1’ pt e 8’ st. Spettatori: 199 totali con nessuno proveniente dalla Città dei Sassi in virtù della chiusura del settore ospiti.

