Virtus Francavilla, Ginestra: “Tre punti fondamentali, non vogliamo fermarci”

Ciro Ginestra, tecnico della Virtus Francavilla, dopo la gara contro il Gravina ha parlato così ai microfoni di Antenna Sud: “Dopo il gol abbiamo fatto qualche errore, abbassandoci troppo e facendo palleggiare il Gravina. In pochi vincono contro questa squadra qua, ci prendiamo tre punti fondamentali per noi e faccio i complimenti ai ragazzi. Nel calcio ci sono gli avversari, ci sta soffrire un po’: abbiamo concesso qualche cross in novanta minuti, ma ci sta contro una squadra in formissima, dobbiamo continuare su questa strada e sarà sempre più dura andare avanti. Il girone H è quello più complicato, ci sono squadre forti e lo siamo anche noi. Se continuiamo a lavorare con questa qualità, potremo arrivare in alto. Allegrini? L’ho sostituito perché aveva un fastidio muscolare all’intervallo, lo aveva accusato già in settimana”.

