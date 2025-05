Verso Cittadella-Bari, tra i pali Pissardo come un anno fa

Mentre si continua a discutere di quanto accaduto domenica scorsa dentro e fuori lo stadio San Nicola, con episodi di violenza che avranno molto probabilmente strascichi anche in sede giuridica, il Bari si prepara ad affrontare il penultimo turno di campionato. Si va sul campo del Cittadella all’ultima spiaggia per la permanenza in Serie B, con il penultimo posto a quota 36 punti e la zona playout distante tre lunghezze. Una sorta di ultima chiamata per la squadra di Dal Canto, che affronterà un Bari ottavo e padrone del suo destino in ottica playoff. Sui biancorossi, però, si è abbattuta la mannaia del giudice sportivo, che ha appiedato Radunovic, Benali e Maita. Al posto dell’estremo difensore serbo, ironia della sorte, ci sarà Marco Pissardo, che ha difeso i pali del Bari anche nella penultima giornata dello scorso campionato, terminata 1-1 al Tombolato con i gol di Pittarello e Nasti e il portiere dei biancorossi tra i protagonisti con tante parate decisive. A centrocampo potrebbe toccare ancora una volta a Maiello, protagonista con il Palermo ma molto meno brillante con il Cosenza e a Lella, anch’egli sottotono nell’ultimo periodo. Davanti sembra scontata la conferma di Bonfanti, autore del gol vittoria con il Pisa, con Lasagna che dovrebbe essere il suo partner. Occhio però al possibile turnover in vista dei tre impegni in 9 giorni.

