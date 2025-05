Serie A, giudice sportivo: 20mila euro di multa e diffida al Lecce

La decisioni del giudice sportivo della Serie A, dopo le gare della 35a Giornata.

Al Lecce è stata inflitta una multa di 20.000 euro con diffida per comportamenti dei propri tifosi, che hanno esposto uno striscione offensivo per tutta la gara e lanciato fumogeni e petardi costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro per circa cinque minuti.

Ammenda anche per il Bologna: 7.000 euro totali per cori offensivi verso l’arbitro e lancio di oggetti e fumogeni nel recinto di gioco.

La Juventus è stata sanzionata con 3.000 euro per aver ritardato l’inizio del secondo tempo, mentre il Napoli ha ricevuto una multa di 1.500 euro per un fumogeno lanciato dai propri sostenitori.

CALCIATORI

Due giornate di squalifica a Nicolò Zaniolo (Fiorentina). Un turno di stop a Colombo (Empoli) e Hysaj (Lazio), Leao (Milan), Hien (Atalanta), Thorsby (Genoa).

