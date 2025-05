Bari, cadavere in auto: si ipotizza il gesto estremo

BARI – Il corpo di un uomo sulla sessantina è stato rinvenuto questo pomeriggio in un’auto parcheggiata in viale Gandhi, al quartiere Poggiofranco di Bari. La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata da una ragazza che avrebbe notato l’uomo in auto presumibilmente senza vita, seduto al lato guidatore.

L’uomo presentava fascette utilizzate per gli impianti elettrici stretti al collo; una forbice tra le mani. L’auto era aperta.

Giunto sul posto il personale del 118, per il 60enne – originario della provincia barese – non c’era più niente da fare. Le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri e agli uomini della Sis. Nelle prossime ore saranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona per stabilire l’esatta dinamica del triste vicenda

