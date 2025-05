Alle 15 il Presidente della Lega Pro Matteo Marani ospite su Antenna Sud a ‘Il Salotto del Calcio’

Sarà il Presidente della Lega Pro Matteo Marani il protagonista del ‘Salotto del Calcio’, la trasmissione di Antenna Sud dedicata al campionato di Serie C, in programma oggi, mercoledì 7 maggio, alle ore 15. Il numero uno della Serie C parlerà del futuro della categoria e delle misure in cantiere per rendere sostenibile la categoria ed evitare le criticità registrate in questa stagione.

LA TRASMISSIONE E’ VISIBILE ANCHE IN STREAMING SU WWW.ANTENNASUD.COM (Clicca qui) o scaricando l’APP di Antenna Sud.

