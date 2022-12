Condividi su...

BRINDISI – In attesa delle prime novità di mercato, il Brindisi si prepara alle ultime quattro sfide del 2022 a partire dal match di domenica contro il Molfetta. Proprio in trasferta il brindisini sono chiamati a trovare una diversa continuità di risultati come confermato dal centrocampista biancazzurro Cancelli.

Davide Cucinelli