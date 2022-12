Condividi su...

LECCE – A quasi un mese dalla ripresa del campionato, che il 4 gennaio vedrà il lecce impegnato in casa contro la Lazio, parla Federico Baschirotto che da qualche giorno insieme ai compagni ha ripreso gli allenamenti ad Acaya e sottolinea come queste due settimane di riposo concesse alla squadra non hanno spento l’entusiasmo del gruppo.

Il video integrale della conferenza stampa

