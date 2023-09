Brindisi, Arigliano: ‘Basta critiche e pessimismo, il Fanuzzi sarà pronto entro i termini previsti’

Da giorni il ‘Franco Fanuzzi’, oltre che un cantiere è diventato un porto di mare con un continuo ‘via vai’ di tifosi che scattano foto, girano video e poi dicono la loro sui social spesso attaccando operai e ditte che stanno lavorando (e affermando che i tempi di consegna saranno ancora lunghissimi), probabilmente ignorando che si stia lavorando anche la notte e c’è gente che si sta spaccando letteralmente la schiena. Sul caso è intervenuto anche il presidente del Brindisi Daniele Arigliano: ‘A volte credo che a Brindisi ci sia troppa gente, in grado di fare più male con la lingua che con una ruspa gigante come questa

. Gente pronta a criticare per il semplice gusto di farlo. Gente che getta sconforto nella comunità solo per una questione politica. Gente che prende informazioni varie e trae conclusioni che fanno male a chi questa città la ama e la sostiene. Io personalmente alle 21:40 sono qui sul cantiere, e durante la giornata ci son venuto 5 o 6 volte…. Ed ogni volta che son venuto ho visto titolari e operai applicarsi con il massimo del loro impegno per portare a termine il cantiere nei termini previsti. Ho fatto nuove amicizie, ho conosciuto uomini, ho conosciuto imprenditori, ho conosciuto mariti, ho conosciuto padri… Ho conosciuto persone pronte a togliere tempo alla loro famiglia pur di riuscire in questa impresa, pur di riuscire in questa lotta contro il tempo. Ho conosciuto uomini stanchi, distrutti dal lavoro, che sono stati sul cantiere per due giorni di seguito, giorno e notte senza fermarsi. Ho conosciuto uomini che credono fermamente nella brindisinita’ così come lo faccio io. Ho conosciuto uomini che mi hanno stretto la mano dicendomi: “PRESIDENTE PER QUELLO CHE HAI FATTO PER BRINDISI SONO PRONTO A LAVORARE H 24” Quindi ancora una volta invito tutti a ritrovare lo spirito di appartenenza che finora ci ha fatto fare qualche passo avanti, e a non dare false notizie solo per sentito dire. Tutto questo perché per me, quello che conta è che tutti questi uomini, col petto gonfio d’orgoglio mi hanno promesso che l’8 ottobre BRINDISI JUVE STABIA si giocherà qui. SI GIOCHERA’ ALLO STADIO COMUNALE F. FANUZZI DI VIA BENEDETTO BRIN 33 A BRINDISI!!!”

