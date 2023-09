Incendio a Torre Guaceto, capannone inagibile

Incendio nella notte a Torre Guaceto. È accaduto poco dopo la mezzanotte. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno domato le fiamme anche con l’ausilio di un’autobotte. L’incendio ha danneggiato un capannone all’interno del quale era stoccato del materiale nautico per imbarcazioni a vela. I vigili hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura che è stata dichiarata in agibile. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia di stato per accertare le cause dell’accaduto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp