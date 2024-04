Brindisi: al “Giorgi” si vola all’estero

Emozioni da vivere a pieno ritmo per due gruppi di studenti dell’ ITT “G. Giorgi” di Brindisi che domenica 14 aprile 2024 sono volati negli Stati Uniti e in Polonia: destinazione Washington D.C. per il primo gruppo, accompagnato 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝗯𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳.𝘀𝘀𝗮 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗠𝗮𝗻𝗳𝗿𝗲𝗱𝗮, e Częstochowa per il secondo, accompagnato 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳.𝘀𝘀𝗮 Gloria Lenzi e Valeria Guerrieri.Tutti gli studenti sono stati accolti in casa da famiglie americane e polacche, quelli in America parteciperanno alla Stone Bridge Global Conference avente come tema portante l’unità globale e il cambiamento climatico. Il summit avrà luogo a Washington (USA) e vedrà la presenza di circa 700 studenti, docenti e famiglie accoglienti, incluso noi ospiti italiani. Studenti e docenti dell’Istituto Stone Bridge hanno organizzato un ricco programma di escursioni e talk che prevedono la presenza di diverse personalità impegnate nel dibattito in oggetto, come Rachel Palermo, specialista del programma per la gioventù, pace e sicurezza all’istituto della Pace degli Stati Uniti; Thomas Fairholm, in rappresentanza degli Affari esteri del Dipartimento di Stato; Isis Mosqueda (Climate Change Debate) Stone Bridge Model UN Club.

Quella in Polonia è la prima mobilità Erasmus per il “Giorgi” di Brindisi, accreditato Erasmus. Il gemellaggio è stato fatto con il IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Tema del progetto: cittadinanza attiva e sviluppo sostenibile. Gli studenti stanno svolgendo lezioni con i propri partner sviluppando e condividendo le idee attraverso l’apprendimento cooperativo e la condivisione delle proprie culture e tradizioni. Hanno già effettuato un’attività di pulizia di un bellissimo parco della città. Non mancheranno momenti di svago, come lezioni di acquagym, partite di waterpolo, gare di nuoto nella piscina della scuola e la visita al santuario della Madonna Nera, importante simbolo religioso e meta di innumerevoli pellegrinaggi da tutta Europa.

L’auspica che questi gemellaggi continuino negli anni a seguire per portare avanti il processo di internalizzazione che il “Giorgi” ha già intrapreso con i progetti europei Erasmus.



