Marchinonna: ‘Grati a Mattarella per apertura G7 a Brindisi’

“Da sindaco di Brindisi non posso che esprimere sentimenti di profonda gratitudine nei confronti del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver scelto la nostra città per la prima cena del G7”. Lo dichiara in una nota Pino Marchionna, sindaco di Brindisi, dopo l’annuncio che nel Castello Svevo del capoluogo messapico il 13 giugno prossimo ci sarà la cena di apertura del G7, alla presenza anche del presidente Mattarella.

Il summit è in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, a Fasano. “Brindisi sarà al centro della politica mondiale: si tratta di un’occasione eccezionale per tutto il territorio. A nome della comunità che mi onoro di rappresentare ringrazio il Presidente Mattarella per aver avuto così a cuore Brindisi e la sua gente”, conclude Marchionna.

