Bitonto, conferenza stampa per far luce sul futuro (e sullo stadio)

Nella giornata di mercoledì 3 luglio, la dirigenza del Bitonto farà chiarezza sul futuro del club e probabilmente sulla situazione inerente al “Città degli Ulivi” con una conferenza stampa indetta alle 18:30 presso il Comune. La prima condizione certa è ineccepibile, si ripartirà dall’Eccellenza dopo sei lunghe stagioni in D. Salvo colpi di scena, il Bitonto verrà regolarmente iscritto alla massima serie regionale e ci sarebbero anche buone possibilità che Orlino resti il numero uno del club, al contrario potrebbe invece essere giunta ai titoli di coda l’esperienza di Leonardo Rubini nelle vesti di direttore sportivo. Tutti argomenti che verranno chiariti nella conferenza stampa, utile soprattutto ad informare e tranquillizzare la città dopo settimane di silenzi ed ansie. La situazione clou, per cui si auspica la massima trasparenza, riguarda i lavori dello stadio Città degli Ulivi, vero punto cruciale sul quale verte tutto il progetto Bitonto Calcio.

Sotto il profilo tecnico sarà praticamente rivoluzione: già detto del possibile addio di Rubini, tra i favoriti alla panchina ci sarebbe Giacomo Marasciulo, reduce dalla salvezza alla guida dell’Arboris Belli nel Girone B di Eccellenza e tra le altre ex Martina e Monopoli.

