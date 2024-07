1aCategoria: Vito Falconieri è un nuovo attaccante dello Squinzano

Vito Falconieri è ufficialmente un nuovo giocatore dello Squinzano. La dirigenza del club ha fortemente voluto questo importante colpo di mercato, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la squadra e offrire alla tifoseria le prestazioni dell’attaccante brindisino, dimostrando la solidità del progetto sportivo.

Nell’ultima stagione, Falconieri ha segnato ben 34 gol con la maglia dell’Heraclea nel campionato di Promozione Campana. Nato nel 1986, l’attaccante ha una lunga carriera alle spalle, avendo giocato e segnato in diverse categorie. Ha militato in Serie C, Serie B con Ascoli e Crotone, e in Serie A con il Catania, dove ha avuto la soddisfazione di segnare un gol contro il Napoli nel 2009. Cresciuto nelle giovanili del Torino, Falconieri ha giocato in tutte le categorie, dalla massima serie alle leghe regionali.

Le squadre in cui ha militato includono Casale, Montichiari, Brindisi, Gela, Catanzaro, Reggiana, Taranto, L’Aquila, Gubbio, Pavia, Santarcangelo, Alto Vicentino, Grosseto, San Severo, Lentigione, Spoleto, Corato, Anconitana, Mola e Martina.

