Bari, a Giampaolo proposta l’under 17 ma lui rifiuta. Addio al club

Marco Giampaolo ed il Bari, le strade si separano. Dopo aver condotto la prima squadra alla salvezza via playout nella stagione appena trascorsa, il tecnico abruzzese avrebbe potuto proseguire la sua esperienza in biancorosso come tecnico dell’under 17. Ma il diretto interessato – che sino a tutta la scorsa stagione aveva guidato la formazione Primavera – non ha accettato questa soluzione e cosi è maturato l’addio al club biancorosso.

