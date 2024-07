Kanoute lascia il Taranto e firma un biennale col Trapani

Mamadou Kanoute non è più un calciatore del Taranto. Il Trapani ha pagato la clausola di rescissione, pari a circa 65mila euro, assicurandosi le prestazioni dell’attaccante senegalese. Kanoute si è legato al club siciliano firmando un contratto biennale con opzione. Dopo diverse stagioni in chiaroscuro, l’ex Avellino si è rilanciato proprio a Taranto: in rossoblu ha collezionato 42 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia, segnando 13 reti.

