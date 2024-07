Nardò, Costantino saluta: ‘Esperienza che porterò per sempre nel cuore’

Massimo Costantino lascia il Nardó. Il tecnico reduce dalla vittoria dei Play-Off del girone H e il club di Alessio Antico si sono detti addio con serenità. L’ex allenatore di Vibonese ed Fc Messina ha annunciato la partenza attraverso un sentito saluto social: “È da qualche giorno che penso di scrivere delle parole per ringraziarvi, ed oggi, purtroppo, è arrivato il momento. Il mio percorso a Nardò termina qui! Ho letto delle cose inesatte, di conseguenza voglio solo precisare che avevo trovato l’accordo con la società in pochi minuti e che non c’è nessun problema di staff numeroso e costoso; nel mio lavoro mi avrebbe accompagnato un solo collaboratore esterno al territorio. Le strade si separano in modo naturale, perché nel calcio ogni stagione è diversa dall’altra, evidentemente doveva andare così, purtroppo non sarò io a guidare il Toro ed è inutile andare a cercare altre motivazioni che non esistono.

In questi mesi abbiamo lottato tutti insieme per raggiungere un obiettivo che alla fine si poteva concretizzare ma così non è stato. Tutto ciò nonostante la stupenda cavalcata finale che ci ha portato a vincere in modo meritatissimo i play off ed aver inanellato anche una serie di vittorie ed esprimendo anche un buon calcio.

Vorrei ringraziare tante persone ma se facessi tutti i nomi mi dilungherei troppo (chi è nel mio cuore lo sa). Devo ringraziare, in primis, la società che ha fatto e sta facendo tanti sacrifici per portare avanti un grande progetto ed in particolar modo chi mi ha scelto, avendo mostrato tanta fiducia in me, dandomi la possibilità di conoscere una città stupenda ed allenare in un club prestigioso. Grazie per avermi supportato nei momenti delicati della stagione e spero ci sia in futuro la possibilità di riavere questo onore.

Grazie a tutti i dirigenti, ai collaboratori ed ai magazzinieri; grazie allo staff tecnico che ha collaborato con me, grazie allo staff sanitario, grazie ai miei giocatori, veri ed autentici professionisti ed un grazie a voi tifosi, gruppi organizzati e non, voi che tenete alla maglia granata più di ogni altra cosa! Non dimenticherò mai l’immenso applauso tributatomi dopo la gara contro il Fasano, lo ammetto, è stato emozionante! GRAZIE NARDO’

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author