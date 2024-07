Antenna Sud – Fidelis Andria scatenata, in chiusura quattro colpi

Fidelis Andria letteralmente scatenata sul mercato. Nelle ultime ore la società del Presidente Di Benedetto ha effettuato un nuovo rilancio per arrivare al difensore Alex Sirri della Sambenedettese ed ex Brindisi. Ma non solo, sarebbe in chiusura anche con Giuseppe Lamonica terzino ed esterno destro del Sorrento e Tommaso Fantacci, centrocampista del Monterosi che è stato a lungo l’oggetto del desiderio di numerosi club di Serie C. Tutte notizie anticipate in ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud. In dirittura d’arrivo anche la trattava con l’ex Brindisi Tano Boninn.

