Bisceglie, le probabili scelte di Di Meo in vista del ritorno con la Vigor Lamezia

La domenica della verità è ormai alle porte, il Bisceglie non vuole fermarsi sul più bello. Il 3-3 rimediato nella gara d’andata della semifinale playoff nazionale di Eccellenza sul campo della Vigor Lamezia ha lasciato un miscuglio di sensazioni opposte tra loro: da una parte la moderata soddisfazione per un risultato che di fatto, valendo ancora la regola dei gol segnati in trasferta, permette agli stellati di giocarsela tra le mura amiche del Ventura potendo contare tanto su un pareggio quanto su una vittoria per strappare il pass per la finalissima, dall’altra il rammarico per la rimonta subita nel finale, rimonta che ha donato nuovo vigore ai biancoverdi in vista del match in programma tra qualche ora. Vietato, però, perdersi in eccessivi calcoli, i pugliesi dovranno scendere in campo cercando di ottenere il massimo.

Una e particolarmente attesa la novità rispetto allo scorso weekend: torna arruolabile bomber Pignataro, capocannoniere stagionale dei nerazzurri, al rientro dalla squalifica. Complicato pensare che mister Di Meo possa lasciarlo in panchina ed è per questo che l’interrogativo che sta accompagnando questi giorni riguarda proprio l’identità del calciatore che dovrà lasciargli spazio: realisticamente uno tra Di Rito e Bonicelli, con il primo che però è in gran forma dopo la rete e mezza realizzata all’andata e che alla fine potrebbe affiancarlo in quello che diventerebbe a tutti gli effetti un 4-3-1-2. Sulla trequarti conferma per Mangialardi, mentre sulla fascia mediana dovrebbe arretrare Kone, avanzato largo a sinistra nel 4-2-3-1 scelto per l’incontro di domenica scorsa, insieme a Stefanini e a Fucci. Nessun cambio infine nel quartetto difensivo schierato a protezione di Suma, composto da Farucci, Sanchez, Lucero e Morisco, con il primo che, pur non essendo al meglio, dovrebbe stringere i denti.

