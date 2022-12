Bisceglie: Esonerato Cinque, al suo posto Passiatore

Condividi su...

L’As Bisceglie Calcio comunica di aver sollevato Franco Cinque dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia mister Cinque per l’impegno, la professionalità e la dedizione alla causa mostrata nei suoi cinque mesi sulla panchina dei nerazzurri, con i migliori auspici per il futuro personale e sportivo. Esperienza conclusa anche per il suo vice Matteo Distaso, mentre proseguono nei rispettivi ruoli il preparatore atletico Nicola Ciciriello e il preparatore dei portieri Ruggiero Damato.

Si comunica al contempo che la guida tecnica è stata affidata a Francesco Passiatore. Tarantino, 51enne, per quasi vent’anni calciatore professionista (320 gare disputate tra serie C1 e C2, oltre ad un campionato cadetto vinto tra le file del Brescia ed il successivo esordio in serie A con le rondinelle), Passiatore vanta un gratificante percorso da allenatore, avviato nel 2009 in qualità di mister e coordinatore del settore giovanile del Taranto. Quindi la prestigiosa esperienza in terza serie con i rossoblu jonici ha preceduto il biennio a Bari, dove si è distinto come tecnico della Primavera; a seguire, nella stagione 2014/15, Passiatore ha guidato il Monopoli al ritorno tra i professionisti grazie alla conquista della prestigiosa Coppa Italia di serie D nonché al raggiungimento della finale playoff. Nel suo curriculum figurano altre piazze affermate di serie D (nell’ordine Delta Rovigo, Mezzolara, Roccella e Milano City). Nel febbraio scorso Passiatore è ritornato in Puglia, al timone del Sava (Eccellenza), condotto in rimonta dall’ottavo al secondo posto del girone B dietro il Martina con un bilancio di 6 vittorie e 2 pareggi. Annata poi culminata nel vittorioso spareggio playoff contro il Corato, reso vano ai fini dell’eventuale promozione per la sconfitta in finale del Martina ad opera del Barletta.

Nel primo segmento dell’attuale stagione il neo tecnico del Bisceglie ha allenato il Manduria, sempre nel girone B di Eccellenza: fino all’interruzione consensuale del rapporto, avvenuta dopo l’ottava giornata, Passiatore aveva collezionato 5 vittorie a fronte di 2 pareggi ed una sconfitta.

La proprietà del club nerazzurro stellato rivolge il più caloroso benvenuto e augura buon lavoro a Passiatore, che domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento in vista dell’esordio di domenica prossima al “Ventura” con il Real Siti.