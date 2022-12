Condividi su...

FASANO – Nuovo colpo under per il Fasano del presidente D’Amico. La società biancazzurra ha definito l’accordo con il centrocampista barese classe 2003 Alessio Amoruso. Il calciatore, che ha vestito la maglia del Fasano nel 2020/2021, torna in Puglia dopo le esperienze con Siena, Sambenedettese e Francavilla in Sinni.