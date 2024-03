Bicinpuglia, domenica l’attesissimo VIII Trofeo MTB Città di Massafra

Bicinpuglia corre veloce. L’intensissimo calendario 2024 propone per domenica 24 marzo un altro imperdibile appuntamento, il secondo della grande novità di quest’anno, il Gran Premio XC.

Dopo il successo all’esordio di Carovigno, la carovana della mountain bike della UISP fa tappa a Massafra, ospite della MTB Tebaide Massafra, per l’ottava edizione del Trofeo MTB Città di Massafra.

“La possibilità di organizzare la nostra prima gara di cross country risale ormai al 2014 – sottolinea Lorenzo Rossani, presidente della MTB Tebaide – quando col coordinatore regionale Giovanni Punzi era da poco nato il campionato “Bicinpuglia”. Poi nel 2020 uno stop forzato dal covid ha sospeso questo evento per circa tre anni ma dando spazio ad un nuovo progetto: nello specifico abbiamo voluto organizzare una gara XC nel centro cittadino, dando così origine ad un nuovo campionato denominato “Trofeo dei borghi””.

“Quest’anno la decisione di ospitare due eventi targati Tebaide all’interno di Bicinpuglia – continua Rossani – ci rende orgogliosi ma soprattutto certi di regalare ad atleti momenti di sport e di puro divertimento, nonché condivisione e aggregazione a spettatori e la città di Massafra. Noi abbiamo studiato ogni minimo dettaglio per rendere il circuito gara all’altezza di una vera gara cross country, perciò adesso tocca a voi atleti presentarvi in griglia giorno 24 marzo a conferma di tutto”.

Il percorso è di circa 4,5 km da ripetere 6 volte, con un dislivello di 100 metri a giro. Sul circuito ci sono 2 salite impegnative con pendenze che toccano anche il 17%, una discesa single track in piccola gravina suggestiva e tratti sterrati e terra battuta.

Il ritrovo è al parcheggio auto nei pressi del Penny Market (via Gallo, 1) e zone limitrofe; gli atleti invece dovranno percorrere via pantaleo (strada ad una corsia perciò consigliabile in bici) per circa 800 metri fino al il raggiungimento dell’arco gonfiabile e per il controllo tessere dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e il pagamento della quota di iscrizione per coloro che non hanno effettuato iscrizione e pagamento online.

La gara avrà inizio alle ore 9.30. E’ come sempre possibile iscriversi sul sito ufficiale di Bicinpuglia, al link https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=279#descrizione_title.

