Boxe, primo criterium di Puglia e Basilicata

Ha preso il via da Monteiasi, in provincia di Taranto, con il primo Criterium, la stagione pugilistica giovanile di Puglia e Basilicata. Promossa dalla Federboxe, l’attività dei Criteria racchiude gli elementi di avviamento alla disciplina del ring, con un percorso caratterizzato da prove tecnico-tattiche disciplinari, divise rispettivamente per le categorie “Cuccioli” (5-7 anni), “Cangurini” (8-9), “Canguri” (10-11) e Allievi (12-13). Dopo la prima fase caratterizzate da una serie di cinque tappe regionali – la prossima il 7 aprile ad Andria – sarà stilata la classifica individuale che decreterà la qualificazione alla Coppa Italia Giovanile.

A Monteiasi, tra i 116 atleti in rappresentanza di otto società dilettantistiche, ve n’erano ben 19 della Quero-Chiloiro Taranto, da sempre attenta alla pratica di avviamento alla boxe, come attestano in quattro scudetti giovanili sinora conquistati, unitamente al titolo di campione d’Italia del 2023. “L’attività giovanile federale di Puglia e Basilicata è un fiore all’occhiello del movimento pugilistico, perché caratterizzata da numeri importanti ed entusiasmo a livello tecnico e societario. Lavoriamo quotidianamente per cercare di contribuire al futuro della boxe italiana” sottolinea Cataldo Quero, responsabile dell’attività giovanile della FPI regionale e membro della commissione nazionale federale giovanile.

