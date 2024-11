Benevento, Talia: “Dobbiamo continuare su questa strada”

Il Benevento torna al successo. Nel match dello ‘Iacovone’ contro il Taranto, i campani ottengono l’intera posta in palio. Queste le parole di Angelo Talia, autore del gol del definitivo 2-0, ai microfoni di Antenna Sud: “Sapevamo che il Taranto ci avrebbe aspettati per ripartire in contropiede. Siamo stati bravi nella gestione del possesso, il mister ci ha detto di continuare a fraseggiare per trovare il varco giusto. Il mio gol? Sapevo che Lamesta avrebbe calciato un angolo basso sul primo palo, mi sono inserito e ho segnato. Siamo contenti di questo risultato, dobbiamo continuare su questa strada”.

