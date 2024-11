Il Monopoli espugna il Viviani e guadagna il secondo posto solitario

Sfida ad alta quota al Viviani di Potenza tra i rossoblù e il Monopoli. Squadre appaiate in classifica con 25 punti, quarti per differenza reti i pugliesi, quinto il Potenza. Gli ospiti forti della miglior difesa in campionato con sole otto reti subite sono chiamati alla sfida contro il quinto miglior attacco del girone con Caturano, a quota otto reti in un momento di gran forma.

Confermato il 3-5-2 di mister Colombo, la scorsa stagione per sette partite sulla panchina del Potenza. Fuori per squalifica Erradi nel centrocampo dei lucani, al suo posto Ghisolfi, vince Milesi il ballottaggio con Riggio come centrale di difesa al fianco di Verrengia, Parte dalla panchina Schimmenti, al suo posto Rosafio.

2’ Grandolfo di testa trova subito la rete per gli ospiti ma l’attaccante classe ’92 era in fuorigioco di poco, brivido per il Potenza.

Al 6’ arriva la replica del Potenza con un bel tiro dalla distanza di D’Auria che si accentra palla al piede e trova la porta, bravo Vitale ad allungarsi alla sua sinistra in presa bassa.

15’ su angolo ancora pericoloso il Monopoli, sul piazzato battuto da Battocchio e Scipioni a svettare su tutti e impattare la sfera di testa ma non inquadra la porta.

20’ Ci prova anche Vazquez per i pugliesi con un tiro dal limite ma la palla è alta.

23’ ancora Vazquez sull’ottimo spunto di Scipioni che dal lato corto dell’area di rigore supera Milesi e serve l’attaccante argentino che tenta il piazzato, palla di poco fuori.

La replica del Potenza arriva al 25’ ancora con D’Auria che prova il grandissimo gol, parte del suo repertorio. L’attaccante rossoblù ritorna sul destro e tenta la parabola a girare sul palo opposto con la sfera che finisce fuori di pochissimo.

Al minuto 28 arriva l’azione più pericolosa della gara ed è del Potenza. Castorani da centrocampo lancia Caturano, il velo del capitano è illuminante perché apre un corridoio per D’Auria che controlla, entra in area e angola la conclusione che impatta sul palo.

30’ altra rete annullata per fuorigioco al Monopoli a Vazquez su una mischia in area

32’ Caturano va vicinissimo alla rete del pari su una bella azione in velocità, lancio per D’Auria che serve al limite dell’area il capitano dei rossoblù il numero 9 tenta il piazzato ma la sfera finisce di poco fuori alla sinistra di Vitale.

40’ Rosafio prova a emulare D’Auria dal lato opposto con il tentativo di tiro a giro dal limite ma la sfera è alta.

Dopo 60 secondi di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gara.

48 Potenza costruisce un’azione pericolosissima sull’asse Caturano, D’Auria, Caturano. Sul cross del numero sette svetta Caturano che la gira di testa sul palo opposto, palla di poco fuori a Vitale immobile.

52’ questa volta è Castorani che di testa è pericoloso ma non inquadra la porta da ottima posizione

Come da regola del calcio a gol sbagliato corrisponde gol subito. Al 53’ il Monopoli passa in vantaggio, Falzerano lancia in profondità per Grandolfo, Milesi è in vantaggio ma tocca male di testa all’indietro servendo la palla a Grandolfo che è freddo nel dribblare Alastra e siglare la rete del vantaggio ospite.

59’ protesta il Potenza per un fallo di mano sulla ripartenza del Monopoli che porta ad un’altra conclusione di Grandolfo deviato in angolo da Alastra.

74’ Ci riprova D’Auria per il Potenza ma il tiro dal limite è centrale.

La parte finale del secondo tempo è segnato dai cambi e dagli ostinati tentativi di pareggiare la gara ma la granitica difesa dei pugliesi diventa un muro insormontabile per i padroni di casa. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara Madonia di Palermo dichiara la fine della partita. Monopoli che si conferma squadra da trasferta, finisce dopo nove gare consecutive il filotto di gare senza sconfitte del Potenza. Monopoli per una notte solo al secondo posto in classifica.

TABELLINO

POTENZA-MONOPOLI 0-1

POTENZA (4-3-3): Alastra 6,5; Novella 6 Milesi 4,5 Verrengia 6 Rillo 6; Castorani 6 (37’st Vilardi sv) Felippe 5,5 Ghisolfi 5 (12’st Ferro 6); Rosafio 5 (12’st Schimmenti 6) Caturano 6 D’Auria 6,5 (37’st Selleri sv). A disp. Cucchietti, Galiano, Galletta, Riggio, Firenze, Sciacca, Landi. All. De Giorgio 6

MONOPOLI (3-5-2): Vitale 6; Viteritti 6 (37’st Bizzotto sv) Miceli 6,5 Angileri 7; Valenti 6 Scipioni 7 (37’st Virgilio sv) Battocchio 6,5 Falzerano 6 (26’st Bulevardi 6) Yabre 5,5; Vazquez 6 Grandolfo 6,5 (26’st Yeboah 6). A disp. Garofani, Sibillano, De Sena, Fazio, Capozzi, Cristallo, Ferrini, Cellammare, Bruschi. All. Colombo 7

ARBITRO: Madonia di Palermo 5

Guardalinee: Landoni e Gentile

Quarto uomo: Coppola

MARCATORI: 8’st Grandolfo (M)

AMMONITI: Ghisolfi (P), Viteritti (M), Ferro (P), Rillo (P)

NOTE: spettatori 2.500 circa per un incasso di 21 mila euro. Ang. 7-3. Rec. 1’pt, 4’st

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author