Serie C1 Futsal, Real Molfetta-Grimal Barletta 4-4

Una gara avvincente, soprattutto nel finale: le emozioni tra Real Molfetta e Grimal Barletta non sono decisamente mancate. Incontro combattuto come detto, ma che non ha impedito la realizzazione di otto reti totali per il 4-4 finale. Pari e patta al PalaPanunzio, in uno scontro diretto di valore in chiave playoff in questa giornata numero 11 del campionato di Serie C1 di Futsal.

Partono meglio gli ospiti, già in vantaggio con Doronzo. Seguono due pali colpiti, uno per parte: di Ortiz per i molfettesi, di Salvatore Di Benedetto per i barlettani. Ma proprio lui firma lo 0-2 più tardi. La prima frazione tuttavia si chiude con l’1-2 firmato da Murolo che rimette in careggiata i padroni di casa. La ripresa parte col botto: ancora Murolo in rete, è 2-2, palla ribadita alle spalle del portiere dopo una prima respinta. E qui succede l’incredibile. Proprio quando la porta sembrava stregata, il Real Molfetta ha la forza di trovare persino il 3-2 alcuni secondi dopo con Gonzalez e poi il 4-2 con capitan Salamina. Tutto finito? Nemmeno per sogno. Perhcé prima Salvatore Di Benedetto – ancora lui – trova su rigore il 4-3 e poi Di Corato fissa il punteggio sul 4-4 definitivo. Nel mezzo altri due pali colpiti, uno per parte. E gli applausi sportivi del pubblico del PalaPanunzio sono solo una naturale conseguenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author