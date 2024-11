Benevento, Vigorito: “Vogliamo continuare ad investire sui giovani”

Programmazione e fiducia nel settore giovanile. Questo il segreto del Benevento capolista del Girone C di Serie C, come rivelato dal presidente Oreste Vigorito ai microfoni di Antenna Sud, al termine della vittoria contro il Taranto: “Abbiamo tanti ragazzi aggregati dalla Primavera. Talia, con i suoi 21 anni, è il più anziano. Abbiamo tanti giovani che stanno maturando. È stata una scelta voluta per valorizzare qualche giovane. Ad Auteri dissi che avevamo deciso di non comprare più figurine e i risultati ci stanno dando ragione finora. Continueremo su questa strada. Lo scorso anno sono stato qui con una squadra diversa, voglio fare gli auguri al Taranto e ai suoi tifosi. Il pubblico rossoblu è stupendo, è una di quelle realtà meridionali che non dovrebbe mai soffrire. Spero che il club superi queste vicissitudini, mi sono dispiaciuto perché a volte ci sono degli avversari che non vorresti battere. Il calcio sta cambiando, stanno arrivando fondi e miliardari multinazionali. Chi ha la possibilità di investire si trova a dover combattere con dei colossi. La vera missione della Serie C è formare i giovani, noi lo facciamo da 20 anni e dal nostro settore giovanile sono usciti giocatori come Parisi, Vacca e Bonaiuto. Quest’anno abbiamo deciso di non mandare più giocatori in prestito ma di curarli noi, prendendo un ds come Carli che per antonomasia è uno che lancia i giovani. Abbiamo preso uno dei tecnici migliori della categoria che si è tuffato in questo progetto. Mi sono quasi commosso vedendo il gol di Talia. Stiamo giocando con ragazzi semisconosciuti a cui auguro una grande carriera.”