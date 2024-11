Benevento, Auteri: “Nella ripresa siamo stati più pericolosi”

Dopo un punto nelle due partite precedenti, il Benevento può tornare a gioire. I campani, infatti, hanno espugnato lo ‘Iacovone’ di Taranto grazie alle reti di Starita e Talia. Un successo commentato così da Gaetano Auteri, tecnico dei giallorossi, ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo avuto qualche difficoltà perché non siamo riusciti a giocare con continuità fra le linee. Nel primo tempo lo abbiamo fatto ad intermittenza, dovevamo avere pazienza perché il Taranto crea grande densità. Gli ionici hanno messo in difficoltà diverse squadre e ha subìto pochi gol nelle ultime partite in casa. Nella ripresa siamo stati più veloci nella distribuzione e siamo riusciti ad entrare con più pericolosità. Mi aspettavo un Taranto così, anche per via di qualche assenza nell’organico”.

