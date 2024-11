Taranto, Cazzarò: “Dobbiamo stare attenti sulle palle inattive”

Seconda sconfitta consecutiva per il Taranto. Nel match dello Iacovone contro il Benevento, gli ionici si arrendono ai gol di Starita e Talia. Questa l’analisi di Michele Cazzarò, tecnico dei rossoblu, nel post gara ai microfoni di Antenna Sud: “Abbiamo fatto la partita che avremmo dovuto fare. Nel primo tempo non ricordo tiri in porta da parte del Benevento, mentre noi abbiamo colpito la traversa dopo pochi minuti. Gli episodi possono cambiare le partite, nel bene o nel male. Oggi eravamo in emergenza e dopo pochi minuti si sono fatti male Fiorani e Schirru. A livello tattico, eravamo ben messi in campo. Dobbiamo stare attenti sulle palle inattive perché possono cambiare le partite. Garau ha disputato una buona partita, così come i compagni. Squadre come il Benevento possono punirti ad ogni errore, ci sono diversi punti di differenza perché noi ne abbiamo totalizzati 13 e non 3. Ho firmato il contratto perché il Taranto non avrebbe potuto giocare senza un responsabile della prima squadra. Mi dispiace che dopo pochi minuti qualche organo di stampa ha iniziato a parlare del mio esonero o delle scelte della società. Sono stato chiamato quando il club era in difficoltà, quando mi diranno di andare via lo farò ma forse merito rispetto”.

