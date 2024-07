Beffa finale, l’Italia del pugliese Fanizza argento nell’Europeo under 22 di pallavolo

E’ d’argento la nazionale under 22 di pallavolo maschile allenata dal pugliese Vincenzo Fanizza. Gli azzurini si sono arresi in finale alla Francia all’Europeo di categoria disputato in Olanda, per 3 a 2 dopo due ore e mezza di una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte.

Francia che si aggiudica i primi due set per 25-19 e 25-20, poi la rimonta dell’Italia (nella quale svetta il palleggiatore Alessandro Fanizza, figlio di Vincenzo, ma bravo di suo per meritarsi la maglia azzurra) con il 25 a 14 del terzo parziale e un quarto set vinto per 30 a 28.

Il quinto e decisivo set è un’altalena di emozioni con l’Italia che annulla due match point sul 14-12 e gli azzurri che hanno almeno tre palle che portare a casa il titolo europeo. Invece finisce 23 a 21 per la Francia che oltre a bissare il successo sull’Italia nella fase a gironi di questo europeo si porta a casa il titolo continentale.

L’Italia di Vincenzo Fanizza esce a testa alta e con la medagli d’argento al collo.

