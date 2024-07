Spagna campione d’Europa, Inghilterra ancora ko

La Spagna è campione d’Europa. Nella finale di Berlino le Furie Rosse hanno battuto per 2-1 l’Inghilterra. Le reti al 47′ di Nico Williams (S), al 73′ di Palmer (I) e all’86’ di Oyarzabal (S). Per la Spagna è la quarta vittoria agli Europei dopo quelle del 1964, 2008 e 2012. Per l’Inghilterra la seconda sconfitta di fila in finale dopo quella del 2021 in casa con l’Italia ai rigori. Rodri, centrocampista della Spagna campione d’Europa, è stato eletto miglior giocatore di Euro 2024.

