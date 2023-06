Basket: Jr. NBA FIP U13, tre pugliesi in corsa per l’anello

Tre pugliesi in corsa per l’anello. Fine settimana NBA a Pescara, che fino domenica sarà palcoscenico del Final Event della Jr. NBA FIP Under 13 Championship FIP, il campionato under 13 organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in partnership con l’NBA. Dopo un cammino lungo una stagione, che ha coinvolto 474 società di 13 regioni, le 16 squadre vincitrici delle 16 Leghe, 12 maschili e 4 femminili, sono dunque pronte a darsi battaglia in una tre giorni tutta da seguire per vincere l’ambito Anello Jr. NBA.

In lizza per la Puglia anche Webbin Manfredonia Orlando Magic e Angiulli Bari Denver Nuggets, prime in regione rispettivamente in under 13 maschile e under 13 femminile, oltre a New Virtus Mesagne Minnesota Timberwolves vincitrice della lega 11. Per la cerimonia di benvenuto, saranno presenti, fra gli altri, il presidente Fip Giovanni Petrucci ed il ct della nazionale Gianmarco Pozzecco, oltre a Simone Fontecchio nativo proprio di Pescara ed in veste di NBA Ambassador dopo la stagione con gli Utah Jazz.

E poi, fino a domenica, la parola passerà al campo con 27 partite totali distribuite sui tre campi di gioco, il PalaElettra e il PalaPepe di Pescara, ed il PalaTricalle di Chieti. In under 13 maschile, WebbinManfredonia è inserita nel girone D con Scuola Basket Arezzo e CabAurora Jesi, mentre New Virtus Mesagne se la vedrà con Latina e Calcinaia. In under 13 femminile il girone eliminatorio di AngiulliBari, qualificatasi a Pescara dopo uno spareggio interregionale, comprenderà invece Pallacanestro Firenze, Smit Roma e Invicta Potenza. Tutti rigorosamente vestiti delle proprie canotte NBA, arbitri compresi: per la Puglia ci sarà il giovane fischietto sanseverese Benedetto Mossuto.

Si è intanto conclusa Jr. NBA Fip League, il torneo riservato agli studenti e alle studentesse delle scuole medie. Alle finali nazionali di Porto Sant’Elpidio terzo posto per Scuola Media Gen. E. Baldassarre Trani Utah Jazz, sesto per i ragazzi dell’I.C. Japigia 1 Verga Miami Heat. Un degno suggello per una partecipazione all’avanguardia, che ha visto la Puglia ospitare ben due delle 12 sedi di gara.

