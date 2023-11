Basket C/M: una stratosferica NM Corato batte la corazzata Matera

Prova di forza clamorosa da parte della Nuova Matteotti Corato che, sostenuta dal tifo incessante del PalaLosito, conquista la sua seconda vittoria stagionale battendo la capolista e imbattuta Ondatel Virtus Matera con il risultato di 76-63.

Coach Azzollini sceglie per il suo starting five Pucci, Pekic, Latella, Seye e Mazzilli. Dall’altra parte coach Conterosito si affida a Buono, Biasich, De Angelis, Morciano e Bagdonavicius.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio con i padroni di casa che dimostrano sin da subito di poter competere contro la squadra più in forma del campionato. Protagonista assoluto dei primi 10 minuti è sicuramente Babacar Seye che, con i suoi 10 punti, contribuisce al 22-14 con cui si va al primo mini-riposo.

Nel secondo quarto Matera prova ad accorciare le distanze con un mini-parziale di 6-0 confezionato da Diaz e De Mola (22-20), ma le due bombe del cecchino Pekic e i canestri di Martinelli e Sciscioli consentono di mantenere gli avversari a debita distanza (34-29). Prima dell’intervallo, gli ospiti segnano due canestri consecutivi portandosi a -1 dalla NMC: 34-33.

Il terzo quarto è il vero capolavoro firmato dagli Azzollini Boys. La difesa arcigna e senza fronzoli dei biancoblu costringe Matera a mettere a referto solo 10 punti, mentre l’attacco è micidiale soprattutto dalla lunga distanza con percentuali fantascientifiche da 3: nelle battute conclusive del quarto Seye, Pucci e Latella costruiscono un parziale monstre di 17-3 che indirizza decisamente la partita e permette a Corato di andare all’ultimo mini-riposo sul 57-43.

Nell’ultimo quarto la formazione lucana prova a rientrare in partita con Bagdonavicius e Diaz (63-56), ma la NMC è fantastica a spegnere ogni speranza materana di rimonta grazie a Pekic e Pucci che salgono in cattedra firmando un parziale di 9-0 (72-56) che chiude la gara e manda in apoteosi il PalaLosito: il risultato finale è di 76-63 per la Nuova Matteotti Corato.

NUOVA MATTEOTTI CORATO – ONDATEL VIRTUS MATERA 76 – 63

CORATO: Cannillo n.e., Latella 15, Pekic 17, Pucci 15, Martinelli 6, Angarano n.e., Seye 19, Mazzilli 2, Allegretti, Sciscioli 2, Bojang. Coach: Azzollini

MATERA: Diaz 9, Digno n.e., Biasich 8, Buono 5, Casareale, Belgrano n.e., Spada 3, De Laurentiis, Morciano 15, Bagdonavicius 17, De Mola 6, De Angelis. Coach: Conterosito

Parziali: 22-14; 34-33; 57-43; 76-63

Arbitri: De Carlo di Lequile e Manaresi di Taranto

Usciti per 5 falli: Mazzilli, Buono

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp