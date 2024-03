Basket C/M, la Nuova Matteotti Corato frena ancora in trasferta

Prestazione incolore da parte della Nuova Matteotti Corato che non riesce a dare continuità alla bellissima vittoria contro Fasano e dura solo dieci minuti, prima di cadere sotto i colpi della Proshop New Virtus Mesagne che si aggiudica meritatamente, con il risultato di 84-59, la sfida della nona giornata del campionato di Serie C Unica.

Coach Sanchez si affida dal primo minuto a Gonzalez, Vitucci, Smith, Condric e Serpentino. Dall’altra parte coach Verile deve fare i conti con l’assenza di Gatta e schiera Allegretti al fianco di Pekic, Latella, Seye e Cicivè.

Avvio di gara di marca coratina con le due bombe di Pekic e i canestri da sotto di Cicivè che regalano il primo vantaggio per la NMC (4-11). Nel finale di primo quarto, i padroni di casa decidono di entrare in partita e, grazie ai cinque punti consecutivi messi a referto da Smith, riacciuffano la parità a quota 13 al primo mini-riposo.

Nel secondo quarto Angelini e la tripla di Condric permettono a Mesagne di mettere la freccia nel punteggio per la prima volta nel match (18-13), ma le due triple di fila di capitan Mazzilli tengono Corato in linea di galleggiamento (26-26). Tuttavia i biancoblu non riescono a contenere l’esplosività di Condric (per lui saranno 24 i punti a fine partita, di cui 14 unicamente nel secondo quarto) che, letteralmente in stato di grazia, confeziona quasi da solo un parziale “monstre” di 11-0 che sembra già indirizzare la partita a favore di Mesagne (37-26). Si va all’intervallo lungo sul 40-32 con Seye e Latella che ricuciono leggermente lo svantaggio.

All’uscita dagli spogliatoi, purtroppo non arriva la reazione da parte della NMC e i padroni di casa, sulle ali dell’entusiasmo e con un Smith in formato “deluxe”, continuano a macinare gioco e canestri e, grazie ad un parziale di 9-0, volano addirittura sul +24 (62-38). Il terzo quarto si conclude sul 67-43.

Il quarto periodo di gioco serve solo per le statistiche con i due allenatori che schierano in campo anche i giocatori non utilizzati nel corso della partita. I gialloblu raggiungono anche i trenta punti di vantaggio grazie ai sette punti consecutivi firmati da Gonzalez (84-54), prima che Angarano e Allegretti rendano meno amaro il passivo: alla Palestra “Epifanio Ferdinando”, Mesagne batte la NMC 84-59.

PROSHOP NEW VIRTUS MESAGNE – NUOVA MATTEOTTI CORATO 84 – 59

MESAGNE: Smith 19, Lezzi, Serpentino 5, Vitucci 2, Gonzalez 14, Berdychevskyi 2, Angelini 13, Carriero, Salerno 5, Condric 24. Coach: Sanchez.

CORATO: Cannillo, D’Imperio n.e., Latella 10, Pekic 8, Cicivè 11, Martinelli 5, Maldera, Angarano 5, Seye 3, Mazzilli 9, Allegretti 5, Bojang 3. Coach: Verile.

Parziali: 13-13; 40-32; 67-43; 84-59.

Arbitri: Tornese di Monteroni e Solimeo di Lecce.

