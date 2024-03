Basket, play-in gold: seconda sconfitta di fila per la Virtus Molfetta

Arriva soltanto nel finale la sconfitta per la DAI Optical Virtus Basket Molfetta che in quel di Ragusa, nella terza giornata dei Play-in Gold è costretta a cedere ai siciliani sul risultato di 72-65. E’ una Virtus che parte bene e non permette mai all’avversario di prendere totalmente il controllo del gioco.

Una Virtus sicuramente più reattiva rispetto a quella vista contro Sala Consilina, ma che tuttavia non riesce ad affondare definitivamente il colpo, subendo nel finale il ritorno dei siciliani. Buona la partenza nel primo quarto grazie ad una buona reattività di Stefanini che realizza ripetutamente nei primi minuti di gioco.

Insieme a lui vanno a segno Aramburu e Calisi prima di subire la reazione di padroni di casa che trovano il pari sul 13-13- Partita in sostanziale equilibrio e dal punteggio basso: il primo quarto se lo aggiudica Ragusa sul risultato di 18-15. Buon avvio dei biancoazzurri anche nel secondo quarto che trovano il pari con la tripla di Stefanini. Gli sforzi degli ospiti per portarsi in avanti vengono vanificati da un nuovo vantaggio Ragusa che prova a prendere il largo sul 28-23.

La Virtus non demorde, si riorganizza, continua ad andare a segno con Stefanini e sul finale di quarto trova il pareggio e il successivo vantaggio con Sirakov autore di una realizzazione di un libero e di una tripla esattamente sulla sirena. Ed è così che la Virtus Molfetta riesce ad andare al riposo più lungo in vantaggio sul punteggio di 33-35 dopo un tiro fortunoso dei ragusani dalla lunga distanza arrivato a tempo scaduto.

La ripresa è decisamente più complicata per gli uomini di coach Carolillo che subiscono in apertura l’ennesima reazione dei padroni di casa, abili a trovare l’immediato pareggio e il contro sorpasso sul 40-37. Diversi gli errori dei biancoazzurri in fase di ripartenza con i siciliani che ne approfittano e firmano il massimo vantaggio sul 48-40. Coach Carolillo è costretto a chiamare il time out che si rivela essere proficuo: i suoi uomini si riorganizzano, frenano gli avversari e trovano con Gloria il pareggio sul 49-49, finale terzo quarto.

Il match rimane in bilico tanto che gli ultimi dieci minuti, quelli decisivi, sono i più avvincenti. All’iniziale vantaggio siciliano, segue il pareggio Virtus sul 53-53 con Gloria e il controsorpasso con Stefanini. Il momento è di quelli favorevoli ai biancoazzurri che tentano la fuga con Paglia e Formica, ma vengono ripresi dai siciliani.

Il match è sempre in bilico, ma a 2,48minuti dalla fine succede l’inverosimile: con la Virtus sotto di due punti, Brown penetra sulla linea di fondo , scivola vistosamente e la coppia arbitrale sanziona un fallo che sa del clamoroso.

La guardia italo-americana sfrutta il regalo arbitrale e realizza i due liberi che valgono il 67-63 e spezzano le gambe ai biancoazzurri. L’arrembaggio finale della Virtus è inutile perché i siciliani si difendono bene, chiudono tutti gli spazi e portano a casa la vittoria chiudendo il match sul 72-65.

Rimane l’amarezza per aver assistito ad una partita dove il numero complessivo dei falli fischiati è stato abbastanza sbilanciato: 21-13 il conteggio in favore dei ragusani dove, proprio la squadra di casa ha avuto 10 falli complessivi fino a 40’’ dal termine della gara. Questo ha permesso alla Virtus di raggiungere il bonus nel quarto periodo quando ormai la partita era praticamente finita.

Per la DAI Optical arriva la seconda sconfitta consecutiva in questa fase del torneo, giunta nuovamente in trasferta. Fondamentale per il proseguo del cammino sarà la gara di domenica prossima, 24 marzo, quando si tornerà tra le mura amiche del Pala Poli per affrontare l’Orlandina Basket.

DAI Optical Virtus Basket Molfetta: Aramburu 11, Sirakov 14, Calisi 4, Stefanini 18, Formica, Paglia 2, Gloria 12, Giorgini 0, Annese ne, Mezzina ne, Sadreika ne. All. Carolillo.

Virtus Kleb Ragusa: Gaetano 21, Brown 14, Sorrentino 13, Vavoli 8, Cioppa 7, Simon 6, Epifani 3, Cascone ne, Tumino ne, Mirabella ne, Piscetta ne, Ianelli ne. All. Recupido.

