Basket: Brindisi vince a Scafati, speranze salvezza ancora vive

La Happy Casa Brindisi ottiene una vittoria fondamentale sul parquet della Givova Scafati. Partenza arrembante degli ospiti, i quali ispirati da Sneed siglano un parziale di 2-11 con le bombe di Bartley e Laszewski che spinge la panchina gialloblu a chiamare time-out; la breve pausa aiuta i padroni di casa a rimescolare le carte in tavola, così con i colpi di Robinson, Pinkins e con il jumper di Gentile viene ricucito lo strappo fino al risultato di 11-15. Il canestro realizzato da Laszewski sembra restituire alla Happy Casa le redini del gioco, ma la Givova si accende grazie a Blakes: il numero 4 di Scafati serve Henry e Rivers per le triple del 17-17, poi – dopo il gioco da tre punti convertito da Laszewski – fa partire la nuova rimonta che vale il sorpasso sul 21-20 e il time-out della panchina pugliese; infine, i liberi di Laquintana e l’appoggio di Lombardi sulla sirena ribaltano il punteggio con Brindisi avanti 21-24 dopo 10′ di gioco. Nel secondo quarto il ritmo partita rimane alto con i campani che si affidano nuovamente a Blakes per far partire la rimonta, Gentile e Pinkins lo seguono, ma sull’altro versante Morris connette con una tripla e il tandem Laquintana-Smith fa sognare gli ospiti che volano a due possessi di vantaggio; la reazione di Scafati non tarda a venire, poiché prima Pinkins connette con un gioco da tre punti e Rivers successivamente scrive il 32-33 che rimette in partita i suoi. Il tiro da dietro l’arco realizzato da Lombardi ristabilisce le gerarchie, tuttavia inizia lo show di Robinson: il playmaker della Givova si rende protagonista del parziale di 12-2 in coppia con Rossato portando la squadra di coach Boniciolli sul 44-38 e forzando coach Sakota a fermare le ostilità; in uscita dal time-out la Happy Casa trova il fondo della retina con Bartley su assist di Washington, Rossato connette con un tiro dai 6.75 metri prontamente controbattuto dalla bomba del numero 24 pugliese che spinge la panchina gialloblu a stoppare il gioco (47-43). L’ultimo gioco è giostrato da Robinson che finta il tiro e serve Gentile per il 49-43 con cui si chiude il primo tempo.

Dopo due minuti di digiuno è Laszewski a stracciare la retina con un tiro dietro l’arco e aprire un parziale di 2-9 che vede Sneed segnare la prima tripla della sua gara e lo stesso numero 11 connettere con un gioco da tre punti per il nuovo vantaggio brindisino; la bomba di Washington fa proseguire il momento magico degli ospiti, ma la Givova ha numerosi assi della manica da giocarsi ed infatti Robinson confeziona un parziale di 9-2 servendo Henry e Pinkins – nel mezzo la tripla dall’angolo segnata da Nunge – per il 60-57 a 3′ dalla mezz’ora. La gara vive di parziali e controparziali: questa volta è Washington a confezionarne uno di 1-7 in cui si rende protagonista con due canestri e con l’assist per la tripla di Morris; nel finale arriva l’appoggio di Gentile che vale il 63-64 al trentesimo minuto di gioco. È proprio il numero 5 di Scafati a dare il vantaggio di un possesso pieno ai suoi con due canestri consecutivi, Sneed però realizza lestamente la tripla del pareggio e serve Bayehe per la schiacciata del 67-69 brindisino; i tiri dalla lunetta del numero 26 portano la Happy Casa sul +4, la tripla di Henry in uscita dal time-out vale il -1, tuttavia Bartley prende un tiro senza ritmo dai 6.75 metri e ristabilisce le gerarchie. I ritmi sono forsennati, Brindisi però ha più lucidità, così dopo lo scambio di colpi tra Washington e Robinson ci pensa Bartley ad andare per la giugulare con la tripla del 72-79, regalando di fatto la vittoria agli ospiti. Nei minuti conclusivi vanno a referto Rossato, Bartley e Washington tutti a cronometro fermo, poi Robinson prova un ultimo disperato assalto, ma il tempo sul cronometro non basta e la partita si chiude con il libero di Bartley che vale il 76-84 finale.

